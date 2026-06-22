Piyasa değeri tam 650 bin TL! Zehir tacirlerine ağır darbe

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Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgede uyuşturucu temin eden sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda caddede Seher Ç. (24) ile Feride Z.A.’yı (21) durdurdu. Yapılan aramalarda 4 paket halinde satışa hazır toplam 8 gram marihuana ele geçirildi.

650 BİN LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucunun temin edildiği adresi belirledi. Rıdvan U.’nun Seyrantepe Mahallesi’ndeki evine Ömer B.'nin (22) yüklü miktarda uyuşturucu sakladığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Çevrede yapılan çalışmalarda Ömer B.’nin eve gelerek içeri girmeye çalıştığını fark eden polis ekipleri 'Dur' ihtarında bulundu. Kaçan Ömer B.’nin ardından eve düzenlenen operasyonda 315 paket halinde satışa hazır 1 kilogram 830 gram marihuana, 2 hassas terazi, paketleme malzemeleri, elektronik paketleme cihazı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda Rıdvan U. (31), Y.K. (23), H.M.K. (25) ve Ömer B. (22) yakalandı. Sarıyer Huzur Mahallesi’nde yakalanan Ömer B.’nin üzerinde yapılan aramada 37 bin 100 lira ele geçirildi. Emniyette 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Seher Ç. (24) ile Feride Z.A. (21) savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Rıdvan U. (31) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.K. (23), H.M.K. (25) ve Ömer B. (22) 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.