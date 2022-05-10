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Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 86 yaşındaki babası Ahmet Say hayatını kaybetti.

10.05.2022 - 18:46 |
Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say hayatını kaybetti

Fazıl Say babasının vefat haberini Twitter hesabından duyurdu. Fazıl Say paylaşımında, "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…" ifadelerine yer verdi.

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