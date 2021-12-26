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Pitbull saldırısı bitmek bilmiyor! 13 yaşındaki çocuğa zarar verdi!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sahibi olan ancak başıboş bırakılan pitbull, sokaktan geçen İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13) saldırdı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı ise kameralara yansıdı.

26.12.2021 - 17:44 | | Ramazan ÇETİN/DHA
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Olay, Zeytinköy Mahallesi, Kozlupınar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokakta yürürken İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye, İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın'in (24) tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeği saldırdı. Sağ bacağından ısırılan Jafeti'ye çevredekiler yardım etti. O anlar ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, pitbull cinsi köpeğin caddeden geçen Jafeti'ye saldırıp, bacağından ısırma anı yer alıyor.

Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Jafeti, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Pitbull cinsi köpeklerin minik Asiye’ye saldırı anı kameradaGaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Küçük çocuğun saldırı öncesi hayvanlarla oynadığı, ardından köpeklerin bir anda kendisine saldırdığı görüldü.

SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında pitbull köpek, Denizli Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri de köpeğin sahibi İran uyruklu Hosseın'ı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan Jafeti, başıboş köpeğin önce kedilere sonra da kendisine saldırdığını, bacağından ısırdığını ve çok korktuğunu söyledi. Pitbull'un sahibi Hosseın ise köpeğinin bağlı olduğunu ancak tasmasını kopardığını belirtti.

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