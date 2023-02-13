Pilot ve kabin memurlarından depremzedeler için yaşam alanı

Kahmanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan iki büyük depremin ardından harekete geçen Uluslararası İnsani Yardımlaşma Derneği 'İSİMSİZLERTK' depremzedelere yaptıkları yardımların yanı sıra, arama-kurtarma çalışmalarına da destek oldu. Gönüllülerin desteği ile faaliyetlerde bulunan dernek, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli bir projeye imza atıyor.

10 GÜN İÇİNDE DEPREMZEDELERE TESLİM EDİLECEK

Uluslararası İnsani Yardımlaşma Derneği İSİMSİZLERTK, içerisinde 500 yataklı yatakhanesi bulunan günde 3 öğün sıcak yemek verilen yemekhanesi ve iki aşıcısının yer alacağı, seyyar tuvaletli bir yaşam alanı kuruyor. Dernek gönüllülerinin desteği ile kurulacak yaşam alanı için derneğe Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 500 metrekarelik kapalı fuar alanı tahsis edildi. Depremzedelerin hizmetine sunulacak bu yaşam alanının 10 gün içerisinde faaliyete başlayacağı öğrenildi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İSİMSİZLERTK, "Biz çok büyük bir işe kalkıştık. Ama biliyoruz ki ailemiz bunun üstesinden gelecektir" paylaşımında bulundu.