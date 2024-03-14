Pi sayısını kim buldu? Pi sayısı kaçtır? 14 Mart Pi sayısı günü

Sosyal medya kullanıcıları, 14 Mart Dünya Pi Günü'nün anlamını merak ediyor. Bu özel gün, ünlü matematik sabiti π sayısının onuruna kutlanır ve her yıl 14 Mart'ta saat 1.59'da başlar. Bu seçim, Amerikan tarih formatında 3.14'ün 1.59 olarak ifade edilmesiyle ve bu sayının Pi'nin en yaygın kullanımını hatırlatmasıyla ilgilidir. Peki, Pi sayısı kaçtır, Pi sayısını kim buldu? Dünya Pi günü ne zaman kutlanamaya başlandı?

Pİ SAYISI KAÇ?

Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde devam etmektedir.

Pİ SAYISINI KİM BULDU (TARİHÇESİ)?

Pi Günü'nün bilinen ilk resmi ya da büyük ölçekli kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988'de, Shaw'ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium'da gerçekleşmiştir.

DÜNYA Pİ GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANAMAYA BAŞLANDI?



12 Mart 2009'da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etti.



2010 Pi Günü için Google, "Google" sözcüğünü çemberler ve pi sembolü içeren çizimlerle şekillendirerek ana sayfasında yayınladı.

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