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Pfizer'dan Covid-19 ilacı için flaş karar! Anlaşma imzalandı!

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, COVID-19 ilacı için küresel lisans anlaşması imzaladı. Anlaşma, ilacın düşük ve orta gelirli ülkede daha uygun bir bir maliyetle sunulmasını sağlayacak.

16.11.2021 - 16:19 |
Pfizer'dan Covid-19 ilacı için flaş karar! Anlaşma imzalandı!

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, COVID-19 ilacı için küresel lisans anlaşması imzaladı.

Anlaşma, ilacın düşük ve orta gelirli ülkede daha uygun bir bir maliyetle sunulmasını sağlayacak. Pfizer, bu düşük gelirli ülkelerdeki satışlardan herhangi bir patent ücreti almayacak.

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