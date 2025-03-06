Peynirler, halılar, kilimler ve dokumalar... Erzurum'da coğrafi işaret için 11 yeni başvuru

Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2025 yılında yapılan Erzurum'dan; yemekler ve çorbalar grubundan 3, bal grubundan 1, Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar grubundan 2, Peynirler Grubundan 3, Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri grubundan 1 ve Diğer ürünler grubundan 1 müracaat edildi.

Erzurum Ayak Paça Çorbası, Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Geven Balı, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Kahvaltıs,ı Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Erzurum Kaşar Peyniri, Erzurum Kelecoş, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri, Erzurum Sinisi ve Erzurum Tava Ketesi coğrafi tescil için bekliyor. Erzurum halen 60 tescilli ürün ile Gaziantep ve Konya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.