Peygamberlerin kabirlerine ev sahipliği yapıyor! Bu ilçe yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor

22 bin 346 kişi nüfusu olan Eğil, Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular, Safeviler, Urartular, Medler, Büyük Tigran, Slevoklar ve Persler gibi birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bir ilçe olarak biliniyor. İlçede, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hz. Zülküf ve Hz. Elyasa peygamberlerinin kabirleri yer alıyor. Kabirlerin ilçede olması, kenttin ve ilçenin inanç turizmine katkı sağlıyor. İlçe, inanç turizmiyle yılda 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şirin bir ilçe olduğunu söyledi. Eğil'in, iki peygamberin kabrini barındıran bir ilçe olduğunu belirten Seydaoğlu, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Hz. Zülküf ve Hz. Elyasa'nın kabirlerinin burada olduğu ifade etti. Seydaoğlu, inanç turizmi anlamında yıllık yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ulaşmakta olduklarını kaydederek, "Bazen bu sayı artmakta. Eğil ilçemiz, potansiyeli olan bir ilçe. Burada bir inanç tarihi olduğu gibi seküler tarih de var. Bir yandan peygamber kabirleri, öbür tarafta kral mezarları, tarihi Asur Kalesi, gizli geçitler ve barajı ve çok güzel doğası olan harika bir ilçemiz. Bununla beraber yöresel olarak Eğil'imizin şıre üzümü çok meşhur. Şıresi de tatlı oranı yüksek olmasından dolayı kaynaklanıyor. Tabiri caizse elinize aldığınız zaman yapışıyor. Bademlerimiz Türkiye'de sıralamaya girecek üretim seviyesinde. Onun dışından üzümün pestili, pekmezi ve cevizli sucuğu yapılmakta" dedi.





"Yapılacak bütün yatırımlar Eğil'de turist sayısının artmasına sebebiyet verecektir"

Turistlerin her yönden ilgisini çekebilecek, ayracı bir barajları olduğunu aktaran Seydaoğlu, sahil kenarında Bodrum'u aratmayacak bir ilçe olduklarını kaydetti. İlçe olarak yaklaşık 11 kilometrelik tamamlanmayan bir yolları olduğunu dile getiren Seydaoğlu, "Geçmiş aylarda ihalesi yapıldı. 8 kilometresi duble yol olmak üzere 24 kilometreyi kapsayan bir yol olacak. Barajımız içme suyu hafızası olduğu için şu an çalıştırılmayan teknelerimiz var. Ama belediyeye ait olan teknelerimiz elektrikli. Bunlar, enerjisini güneşten alıyorlar. Birde malzemesi fiber. Paslanacak yapıya sahip değiller. İçme suyu havzası mevzuatına uygun tekneler. Bu yolun tamamlanması ve teknelerimizin çalıştırılmasıyla birlikte ilçemize gelecek ziyaretçi sayısı da inşallah artacaktır. İki tane peygamber kabrinin olduğu bir ilçe. Belki de dünyada örneği olmayan bir ilçe. İlçemizin bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Yapılacak bütün yatırımlar Eğil'de turist sayısının artmasına sebebiyet verecektir" diye konuştu.

Turist rehberi Ayhan Gişi, Hindistan'dan gelen arkadaşları olduğunu söyledi. Gezilerine İstanbul'dan başladıklarını belirten Gişi, "Gezimiz İstanbul'da başladı. Burs, Konya, Mersin o istikamette devam ediyoruz. Yaklaşık 10 şehir gezdik. Türkiye'deki tarihi ve turisttik yerleri göstermeye çalışıyorum. Bugün Eğil'deyiz. Buradan da Elazığ yönünden devam edeceğiz. Değerleri şahsiyetleri inanç turizmi, damak tadı, kültürleri onları tanıtmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.