Pendik'te trafik magandası ortalığı birbirine kattı!

29.03.2026 - 10:09
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir otomobil, sergilediği tehlikeli hareketlerle trafiği birbirine kattı. O anlar kamera yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtköy Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Tem Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil sürücüsü akıcı trafikte yavaş ilerleyerek ve sürekli zik zak çizerek şerit değiştirdi. Bazı sürücüler otomobil sürücüsünü korna çalarak uyarmaya çalıştı.

Otomobil sürücüsü aynı şekilde ilerlemeye devam etti. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye soktuğu anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

