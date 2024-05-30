Pendik'te parçalanmış ceset olayında tutuklama

Pendik'te 27 Mayıs günü konteynere çöp atan bir vatandaş parçalara ayrılmış ceset buldu. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheli Bilal D. dün gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Tutuklandı

Savcılık şüpheli Bilal D.'yi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, şüpheli adamın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.