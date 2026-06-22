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Pendik'te drift atan sürücüye ceza: O anlar kameraya takıldı

22.06.2026 - 10:51Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Pendik'te drift atan sürücüye ceza: O anlar kameraya takıldı

İstanbul'un Pendik ilçesinde caddede drift atan otomobile 220 bin TL ceza kesildi. 60 gün trafikten men edilen otomobilin o anları kameraya takıldı.

Olay, 20 Haziran günü Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, bir sürücünün 35 BKH 467 plakalı araçla drift attığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde drift attığı belirlenen sürücü Engin Furkan F. yakalandı.

Pendikte drift atan sürücüye ceza: O anlar kameraya takıldı

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift atmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından 220 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün caddede drift attığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

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Pendik'te drift atan sürücüye ceza: O anlar kameraya takıldı