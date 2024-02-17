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Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına motosikletli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi

Pendik Kaymakamlığı lojmanının önünde bulunan polis noktasına motosikletli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi. Polis noktasında bulunan polislerin karşılık vermesi üzerine motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçtı.

17.02.2024 - 02:03 | | Muharrem ÇAM /İSTANBUL, (DHA)
Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına motosikletli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi

Olay,saat 22.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre , Sokak üzerinde bulunan Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu konutun önündeki polis noktasına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis noktasında bulunan polislerin durumu erken fark etmesi üzerine, silahlı saldırganlara karşılık verdi. Polislerin , silahlı saldırganlara karşılık vermesi üzerine motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Kaymakamlık konutunun bulunduğu sokak giriş çıkışlara kapatıldı. Polis özel harekat bölgede güvenlik önemli aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri silahlı saldırıyı düzenleyen Motosikletli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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