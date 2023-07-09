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Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşinde Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün şehit oldu.

09.07.2023 - 21:36 | | İHA
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

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