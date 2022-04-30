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Pençe-Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan'da üs bölgesine PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu açıklandı.

30.04.2022 - 17:28 |
Pençe-Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Pençe-Kilitte yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı paylaştı. Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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