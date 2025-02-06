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Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan binbaşı Mustafa Kemal Yetişen için tören düzenlendi

06.02.2025 - 10:39Güncellenme Tarihi:
Pençe - Kilit operasyonunda şehit olan binbaşı Mustafa Kemal Yetişen için tören düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43) şehit oldu. Şehit Binbaşı Yetişen için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı, tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Duaların ardından Şehit Binbaşı Mustafa Yetişen'in cenazesi, Aydın'a gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

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