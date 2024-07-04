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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haberi MSB duyurdu

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu. 2 terörist öldürüldü.

04.07.2024 - 21:40 |
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haberi MSB duyurdu

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu. 2 terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta İs.Uzm.Çvş. Cebrail ACAR şehit olmuştur. Temas esnasında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Saygılarımızla," ifadeleri kullanıldı.

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