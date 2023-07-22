Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
22.07.2023 - 08:52 | | İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Enes Kırmızıkoç derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."