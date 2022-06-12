GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPençe- Kilit bölgesinden acı haber! 4 askerimiz şehit oldu
HaberlerGündem Haberleri Pençe- Kilit bölgesinden acı haber! 4 askerimiz şehit oldu
ABONE OL

Pençe- Kilit bölgesinden acı haber! 4 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu bildirdi. MSB'den gelen açıklamada ayrıca 11 Haziran 2022 tarihinde ise, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer ve Uzm. Çvş. Gökhan Demir şehit oldu.

12.06.2022 - 12:09 | | DHA
Pençe- Kilit bölgesinden acı haber! 4 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap Şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

Pençe- Kilit bölgesinden acı haber 4 askerimiz şehit oldu

EYP’NİN PATLAMASI SONUCU 2 ASKER ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.

Pençe- Kilit bölgesinden acı haber 4 askerimiz şehit oldu

BİR ACI HABER DAHA GELDİ

MSB, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilmiş bir EYP patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan İs.Uzm.Çvş. Gökhan DEMİR'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Pençe- Kilit bölgesinden acı haber 4 askerimiz şehit oldu

Arabası olan milyonları ilgilendiren uyarı! Ekspertiz raporunda buna dikkat! Zarara uğratıyor...
İlgili Haber
Arabası olan milyonları ilgilendiren uyarı! Ekspertiz raporunda buna dikkat! Zarara uğratıyor...

GÜNCEL HABERLER

Kilis Valisi’nden Suriyeli göçmen açıklaması: ‘Yüzde 38,47'sine karşılık geliyor’

Kilis Valisi’nden Suriyeli göçmen açıklaması: ‘Yüzde 38,47'sine karşılık geliyor’

Ukraynalı mankenlerle milyon dolarlık vurgun! Cancri Jewellery skandalında şoke eden detaylar...

Ukraynalı mankenlerle milyon dolarlık vurgun! Cancri Jewellery skandalında şoke eden detaylar...

Basın Ekspres'te yağmur! Aniden bastırdı

Basın Ekspres'te yağmur! Aniden bastırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kilis Valisi’nden Suriyeli göçmen açıklaması: ‘Yüzde 38,47'sine karşılık geliyor’

Kilis Valisi’nden Suriyeli göçmen açıklaması: ‘Yüzde 38,47'sine karşılık geliyor’

Sıradaki Haber
Emekli temmuz zammı belli oldu mu? En düşük emekli aylığı ne kadar olur? Emekli zam alacak mı?

Emekli temmuz zammı belli oldu mu? En düşük emekli aylığı ne kadar olur? Emekli zam alacak mı?

Sıradaki Haber
Bakan Nebati'den GES açıklaması! İşte 10 maddede Gelire Endeksli Senet ile ilgili detaylar...

Bakan Nebati'den GES açıklaması! İşte 10 maddede Gelire Endeksli Senet ile ilgili detaylar...

Sıradaki Haber
Yeni provokasyon! Yunan amiral: Boğaz köprülerini vururuz!

Yeni provokasyon! Yunan amiral: Boğaz köprülerini vururuz!

Sıradaki Haber