Pençe- Kilit bölgesinden acı haber! 4 askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap Şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

EYP’NİN PATLAMASI SONUCU 2 ASKER ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.

BİR ACI HABER DAHA GELDİ

MSB, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilmiş bir EYP patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan İs.Uzm.Çvş. Gökhan DEMİR'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.