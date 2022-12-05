Pençe-Kilit bölgesinde bir komando binbaşı şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe- Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcısı infilak ettirmesi sonucu Piyade Komanda Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Duman'ın şehadet haberi askeri Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çifti Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman’a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti.







Şehit Binbaşı Mehmet Duman’ın bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi’nde törenle defnedileceği öğrenildi.