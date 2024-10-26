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Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün, şehit olduğunu açıkladı.

26.10.2024 - 00:54 | | ANKARA, (DHA)
Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kaplan Operasyon Bölgesinde, 25 Ekim 2024 tarihinde, bir Üs Bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün, Üs Bölgesi revirinde ilk müdahalesi yapılmış, ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. (DHA)

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