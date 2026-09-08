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Pegasus'tan yolcularına kritik uyarı! 'Bu kanallar dışında işlem yapmayın'

08.09.2026 - 11:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

Pegasus'tan yolcularına kritik uyarı! 'Bu kanallar dışında işlem yapmayın'

Pegasus Hava Yolları, artan dolandırıcılık girişimlerine karşı yolcularını ac ravla uyardı. Şirket, uçuş işlemleri ve destek taleplerinde yalnızca resmi iletişim kanallarının kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, kişisel ve ödeme bilgileri konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Son dönemde dijital platformlarda ve arama motorlarında artış gösteren sahte web siteleri ile yetkisiz iletişim kaynaklarına karşı havayolu şirketlerinden peş peşe uyarılar geliyor.

Pegasus Hava Yolları tarafından yapılan son açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına resmi kanallar dışındaki kişi ve kurumlarla hiçbir şekilde kişisel veri veya kredi kartı/ödeme bilgisi paylaşılmaması gerektiği belirtildi.

 

GÜVENLİ İŞLEM İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Resmi Web Sitesi: Bilet alımı ve bilet işlemleri için yalnızca flypgs.com adresinin veya şirketin resmi mobil uygulamasının kullanılması gerekmektedir.

  • İletişim Numaraları: Türkiye çağrı merkezine 0888 228 12 12, BolBollulara özel ücretsiz hatta ise 0850 399 17 01 numaraları üzerinden ulaşılmalıdır.

  • Arama Motorlarına Dikkat: Sosyal medya platformlarında veya arama motorlarında sponsorlu ya da sahte yönlendirmelerle karşınıza çıkan, güven vermeyen numaralara ve web sayfalarına itibar edilmemelidir.

Havacılık güvenliğinin yanı sıra dijital veri güvenliğine de büyük önem veren Pegasus, yolcularının finansal ve kişisel mahremiyetini korumak için yetkisiz kaynaklara karşı denetimlerini sürdürürken, kullanıcıların da şüpheli durumları resmi mercilere bildirmesini tavsiye ediyor.

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