Herkes onları konuşuyor! Eşiyle birlikte başladı, tüm ilçenin ihtiyacını karşılıyor

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Zeray, en büyük gücü eşinden aldığını vurgulayarak, "Eşim bana 'Yaparsın, niye yapmayasın?' dedi hep. Kadınların isteyip de üstesinden gelemeyeceği iş yok. Bir anne çocuğuna da bakar, evin işlerini de yürütür, hayvanlarına da bakar. Kadınlar çok güçlü. Bunun farkında olmayanlar var. Kadınlar her işin üstesinden gelir. Yeter ki kendilerine güvensinler." diye konuştu.