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Pegasus’tan deprem bölgesine ek sefer planlaması

Pegasus Hava Yolları, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem  sonrasında, yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyenler için ek sefer planladığını duyurdu.

06.02.2023 - 15:17 | | DHA
Pegasus’tan deprem bölgesine ek sefer planlaması

Havayolundan yapılan yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yönlendirmelerine göre yardım ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması için koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” denildi.

EK SEFERLER

Ek sefer planlamasına ilişkin açıklamanın devamında ise “Yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyen misafirlerimiz için ek sefer planlaması yapıyoruz. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır’a ve bu illerden Sabiha Gökçen’e dönüşler için ek sefer planlamalarını gerçekleştiriyoruz. Güncel ek seferlerimize internet sitemiz üzerinden ulaşılabiliyor. Kahramanmaraş ve etkilenen çevre iller için seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimize 6-21 Şubat 2023 tarihli uçuşları için web veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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