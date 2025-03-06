GÃ¼nÃ¼n her saati alÄ±cÄ± bulan bamya altÄ±ndan daha kolay satÄ±lÄ±yor. AlÄ±cÄ±lar geÃ§ saatlerde bile Ã¼reticinin kapÄ±sÄ±na kadar gelebiliyor. Ä°lde geÃ§en yÄ±l 2 bin 500 ton Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸen bamyanÄ±n ekonomiye katkÄ±sÄ± 367 milyon TL olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

Amasya semt pazarÄ±nda bamyanÄ±n kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yÄ±llÄ±k esnaf Metin KantarcÄ± ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AynÄ± altÄ±n borsasÄ± gibi bamya borsasÄ± var. FiyatÄ± bir iniyor, bir Ã§Ä±kÄ±yor. Åžu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay Ã¶nce 2 bin 700 liraydÄ±. Son aylarda fiyatÄ± mÃ¼thiÅŸ yÃ¼kseldi, coÅŸtu. Kimse yakalayamÄ±yor. BamyasÄ± olanlarda bu arada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, Ã¼Ã§ tane daire alabilirler"Â

"GECELERÄ° KUYUMCU AÃ‡IK DEÄžÄ°LDÄ°R. AMA BAMYACI AÃ‡IKTIR"

PeÅŸin paraya satÄ±lan bamyanÄ±n altÄ±n gibi hemen paraya Ã§evrilebildiÄŸi gibi alÄ±cÄ±nÄ±n Ã¼reticinin kapÄ±sÄ±na kadar geldiÄŸine deÄŸinen KantarcÄ±, "Geceleri bile satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± olur. Kuyumcu aÃ§Ä±k deÄŸildir. Ama bamyacÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Ã‡iÃ§ek bamyasÄ± gram altÄ±nla yarÄ±ÅŸÄ±yordu. Herhalde Ã§eyrek altÄ±nÄ± yakalayacak" diye konuÅŸtu.

MÄ°NÄ°K BAMYALAR Ä°ÄžNE YARDIMIYLA TEK TEK Ä°PE DÄ°ZÄ°LÄ°YOR

Yaz boyunca sabah erken saatlerde Ã¼reticiler tarafÄ±ndan Ã§iÃ§eÄŸiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iÄŸne yardÄ±mÄ±yla tek tek ipe dizilerek kurumaya bÄ±rakÄ±lÄ±yor. BamyalarÄ±n dizilme iÅŸlemleri geÃ§ saatlere kadar sÃ¼rÃ¼yor. TÃ¶ren, dÃ¼ÄŸÃ¼n ve mevlit gibi programlarda baÅŸ yemek olarak nitelendirilip Ã¶zellikle Konya ve Kayseri'de Ã¶nemli miktarda tÃ¼ketilen bamyanÄ±n hasadÄ± Ã§ok meÅŸakkatli geÃ§iyor.

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HASADI Ã‡OK ZAHMETLÄ°

BamyanÄ±n hasadÄ±nÄ±n Ã§ok zahmetli olduÄŸunu anlatan Emre Can KantarcÄ± da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BamyanÄ±n fiyatÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesi ve talep gÃ¶rmesinin nedeni toplamasÄ±nÄ±n Ã§ok zahmetli olmasÄ±. Ekmesi, toplamasÄ±, dizmesi ve kurutmasÄ± gibi Ã¼rÃ¼nÃ¼n tezgaha gelene kadarki aÅŸamalarÄ± Ã§ok zahmetli olduÄŸu iÃ§in fiyatÄ±nÄ±n daha da deÄŸerleneceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"Â

PAZARIN EN PAHALISI Ã‡Ä°Ã‡EK BAMYA

Onlarca Ã¼rÃ¼nÃ¼n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Amasya semt pazarÄ±ndaki en pahalÄ± Ã¼rÃ¼nlerin baÅŸÄ±nda Ã§iÃ§ek bamyanÄ±n geldiÄŸine deÄŸinen Amasya PazarcÄ±lar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Tolga GÃ¼ven ise geÃ§en yÄ±l 5 bin 500 dekar alanda 2 bin 500 ton Ã¼retilen Ã§iÃ§ek bamyanÄ±n ekonomiye katkÄ±sÄ±nÄ±n 367 milyon TL olduÄŸunu sÃ¶yledi. GÃ¼ven, bu katkÄ±nÄ±n bu yÄ±l daha da artacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸini vurguladÄ±.