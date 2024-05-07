Payfix çöktü mü? Payfix SMS gelmiyor, sorun mu var? Payfix para çekme sorunu

Mobil Dijital Ödeme Hesabı Payfix çöktü mü? Kullanıcılar para çekimi yapamadıklarını, kayıtlı bankalarıma çekiminin geçici durdurulduğunu belirtiyor.

Payfix çöktü mü?

Değerli Kullanıcılarımız, Bazı bankalarımızda otomasyon kaynaklı gecikme yaşanmakta olup, en kısa sürede tüm bankalar normal akışına dönecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.



