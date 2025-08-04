Pastırma sıcakları nedir? Pastırma yazı ne zaman? Pastırma yazı ne kadar sürer?

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Pastırma sıcakları, yılın belirli tarihlerinde başlayan ve kısa süreli devam eden bir sıcaklıktır. Bazı yıllarda bu sıcaklık hiç görülmezken, bazı yıllarda kısa süreli de olsa görülebiliyor.

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında (genellikle Ekim veya Kasım aylarında) birkaç gün boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ısındığı bir dönemdir. Bu sıcaklık artışı, özellikle Türkiye'de yaygın olarak görülür ve adını, pastırmanın bu dönemde kurutulmaya uygun ideal hava koşullarına sahip olmasından alıyor.

Pastırma sıcakları, yüksek basınç sisteminin etkisiyle oluşur. Bu dönemde gökyüzü genellikle açık, rüzgar azdır. Sabah ve akşam serin olsa da gündüz sıcaklıkları yazı andırabilir.

Pastırma sıcakları ne zaman başlar ve kaç gün sürer?

Pastırma sıcakları, sonbahar ortalarında (Ekim sonu ile Kasım ortası arasında) görülür. Türkiye'de en sık Kasım ayının ilk iki haftasında yaşanır, ancak bu tarihler yıllara göre değişebilir.

Bu sıcaklık dalgası genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında sürer. Bu süreçte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkar, ancak gece ve sabah saatlerinde serin hava devam eder.

"Pastırma yazı" ifadesi, bu dönemde pastırma üretiminin ideal koşullara sahip olmasından kaynaklanır. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı, etin kurutulma sürecini olumlu etkiler:

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Gündüz sıcaklığı, etin gözeneklerinin açılmasını sağlar.

Gece soğuğu, gözeneklerin kapanmasına ve sürülen çemenin ete daha iyi işlemesine yardımcı olur.

Pastırma yazı, dünyanın pek çok yerinde farklı isimlerle anılır:

Almanya: "Kocakarı yazı" ( Altweibersommer )

"Kocakarı yazı" ( ) İsveç: "Azize Birgitta yazı" ( Brittsommar )

"Azize Birgitta yazı" ( ) ABD ve Kanada: "Yerli yazı" (Indian summer)

Bu dönem, sonbaharın son ılık günleri olarak kabul edilir ve doğa severler tarafından keyifle karşılanır.