GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPastanede mide bulandıran görüntüler!
HaberlerGündem Haberleri Pastanede mide bulandıran görüntüler!

Pastanede mide bulandıran görüntüler!

28.01.2026 - 10:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Pastanede mide bulandıran görüntüler!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde zabıta ekiplerinin tatlı imalathanelerine düzenlediği baskın, hijyen skandalını gözler önüne serdi. Denetimler sırasında bir işletmede temizlik paspasının mutfak tezgahında yıkanması ve yerlerdeki sigara izmaritleri görenleri şoke etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda tüketimi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren pastane, tatlı satış ve imalatı yapan iş yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde; zabıta ekipleri işletmeleri tek tek uyararak sağlıklı gıda üretimini sağlamaya çalıştı. Pastanede mide bulandıran görüntüler
Ekiplerin denetimleri esnasında; yerlere atılan sigara izmaritleri, ağzı açık bırakılan çöp kovaları ve paspasın imalat alanındaki tezgahta yıkanması mide bulandırdı.

Kurallara uymayan iş yerlerini tutanak tutan zabıta ekipleri, işletmeleri sağlıklı gıda üretimi konusunda bilgilendirdi.

Güncel Haberler

Manisa'da üretiliyor: 30 gün boyunca bayatlamıyor
#Gündem

Manisa'da üretiliyor: 30 gün boyunca bayatlamıyor

Sapasağlam ameliyata girdi, cenazesi çıktı! Aileden şok iddialar: 'Birinci bitmeden ikinciyi verdiler'
#Gündem

Sapasağlam ameliyata girdi, cenazesi çıktı! Aileden şok iddialar: 'Birinci bitmeden ikinciyi verdiler'

İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu saldırı! Olay yerinde 34 kovan bulundu: 'Dayı lakaplı birinden işi aldık'
#Gündem

İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu saldırı! Olay yerinde 34 kovan bulundu: 'Dayı lakaplı birinden işi aldık'