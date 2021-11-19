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Parkta ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Feramuz Taşoluk (47) parkta ölü bulundu.

19.11.2021 - 15:41 | | DHA
Parkta ölü bulundu

 

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Mevlana Parkı’nda bugün saat 14.30 sıralarında, yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üzerinden Feramuz Taşoluk'a ait kimlik çıkan kişinin öldüğü belirlendi. Darp izine rastlanmayan Taşoluk’un cansız bedeninin yanında meyve suyu ve su şişesi bulundu.

Feramuz Taşoluk'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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