Park halindeki motosiklet alev alev yanarak hurdaya döndü

Olay, İrfanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında park halinde bulunan bir motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle birden alev aldı. Motosikletten yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, alevlerin tamamen sardığı motosiklet hurdaya döndü.