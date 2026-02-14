GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPark halindeki motosiklet alev alev yanarak hurdaya döndü
HaberlerGündem Haberleri Park halindeki motosiklet alev alev yanarak hurdaya döndü

Park halindeki motosiklet alev alev yanarak hurdaya döndü

14.02.2026 - 21:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Park halindeki motosiklet alev alev yanarak hurdaya döndü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeyken aniden alev alan motosiklet, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Olay, İrfanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında park halinde bulunan bir motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle birden alev aldı. Motosikletten yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, alevlerin tamamen sardığı motosiklet hurdaya döndü.

Güncel Haberler

Emine Erdoğan: Kütüphane okulların kalbidir, ruhudur, can damarıdır
#Gündem

Emine Erdoğan: Kütüphane okulların kalbidir, ruhudur, can damarıdır

Kapadokya’da 'At Yılı' coşkusu başladı: Hedef 68 milyar dolar
#Gündem

Kapadokya’da 'At Yılı' coşkusu başladı: Hedef 68 milyar dolar

Park halindeki motosiklet alev alev yanarak hurdaya döndü
#Gündem

Park halindeki motosiklet alev alev yanarak hurdaya döndü