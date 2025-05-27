Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre Papara Elektronik Para A.Ş.'nin işlemleri, yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş.'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

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YASA DIŞI BAHİS ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞMA SÜRECİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda, Papara sistemleri üzerinden açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirlendi. Bu meblağların, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı; ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, ayrıca tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu anlaşıldığı ve Papara isimli ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma süreci içerisinde olduğu değerlendirildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait, başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.

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74 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Papara sistemlerinde “Yasa Dışı Bahis” amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.

MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu;

26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu,

Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve

Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

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Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur.

Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.