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Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti! Açıklama yapmadı

Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halim Ceylan görevinden istifa etti.

04.10.2024 - 08:57 |
Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti! Açıklama yapmadı

PAÜ’deki görevini bırakarak, geçtiğimiz Temmuz ayında Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Halim Ceylan görevinden istifa etti. Fen İşleri ile Park ve Bahçelerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak yaklaşık 3 ay gibi kısa bir süre göre yapan Prof. Dr. Halim Ceylan'ın Pamukkale Belediyesi'nden ayrıldığı ve PAÜ’deki görevine geri döndüğü öğrenildi. Ceylan'ın istifasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

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