Palandöken'de kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: Motokurye yaralandı

Kaynak: ERZURUM (İHA)

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sipariş götürmekte olan motokurye, etkili olan yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs, ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

