Palalı Sabri lakaplı Sabri Çelebi’ye 248 yıla kadar hapis cezası talebi

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan firari Sabri Çelebi'nin, kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 21.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Mahmut İlter, Hüseyin Çelebi ve Kenan Toprak hazır bulundu. Duruşmaya firari sanık Sabri Çelebi katılmazken bazı sanıkların avukatları da katıldı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Sabri Çelebi liderliğinde insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlenmesi amacıyla, ortak iradeye dayalı, devamlılık arz eden, tek bir suç işlemeye yönelik olmayıp suça iştirak boyutunu aşan, aralarında hiyerarşik bir yapılanmanın olan, disiplin ve plan dahilinde hareket edilen ve haksız kazanç sağlamaya yönelik olarak suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunu aktardı.

Açıklanan mütalaada, sanık Sabri Çelebi'nin suç örgütünün kurucusu, sanıklar Müslüm Çelebi ile Mehmet Emin Çelebi'nin suç örgütünün yöneticisi, sanıklar Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin, Mahmut İlter ve İlknur Akcıoğlu'nun ise suç örgütünün üyesi oldukları kaydedildi.

Karşı çıkanları darp ve tehdit ettikleri belirtildi

Sanık Sabri Çelebi'nin kurduğu ve liderliğini yaptığı suç örgütünün çoğunluğu Fas uyruklu olup yurtdışından Türkiye’ye iş bulmak amacıyla ya da turist olarak gelen yabancı uyruklu kadınları suç örgütüne ait gece kulüplerinde garson olarak çalışacakları vaadiyle işe başlattıklarının anlatıldığı mütalaada, mağdurların pasaportlarına el koyarak kadınları örgüte ait yerleşkelerde zorla alıkoyup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, zorla konsomatrislik yaptırdıkları, para karşılığında fuhşa zorladıkları, karşı çıkanları darp ettikleri ve tehditte bulundukları belirtildi.

Sabri Çelebi'nin talimatlar vererek örgütün suç eylemlerine devam etmesini sağladığı kaydedildi

Pasaportları ellerinden alınan, örgüte ait pansiyonlarda alıkonulan ve iletişim imkanları ellerinden alınan mağdurların örgüt tarafından esaret altına alındıklarının aktarıldığı mütalaada, örgütün tüm yerleşkelerinin tüm yerlerin birbirine yakın olması ve özel araç kullanılması nedeniyle polis baskınlarından korundukları, kendi aralarında anlayabilecekleri tabirler kullandıkları ve sanık Sabri Çelebi'nin örgüt yöneticileri olan sanıklar Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi ile diğer örgüt üyelerine talimat vererek örgütün suç eylemlerine devam etmesini sağladığı kaydedildi.

248 yıla kadar hapis cezası talebi

Açıklanan mütalaada sanıklar Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi ve Mehmet Emin Çelebi’nin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘insan ticareti yapma' ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Mütalaada sanıklar Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter’in ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', ‘insan ticareti yapma' ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 102 yıldan 244 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sabri Çelebi’nin de arasında olduğu 9 sanığın hükümle birlikte tutuklanmaları talep edildi

Sanık İlknur Akcıoğlu'nun ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, ayrıca sanıklar Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi, Mehmet Emin Çelebi, Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter'in üzerlerine atılı suçların niteliği ve muhtemel ceza miktarı da dikkate alınarak kararla birlikte tutuklanmalarına hükmedilmesi talep edildi. Duruşmada sanık avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için mahkemeden süre talep ettiler. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, ‘Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerindeki gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tuttukları, buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıklarına dair bilgiler elde edildiği kaydedildi.

Şüpheli Sabri Çelebi'nin çeşitli suçlardan hakkında 15 ayrı yakalama emrinin bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin Beyoğlu'nda bulunan bir kuaförün sahibi olduğu, bu kuaförün bulunduğu binanın üst katı ile bu yer altındaki bir iş yerinin bulunduğu binanın üst katındaki yerleşkelerin Apart olarak dizayn ettirildiği, gece kulüplerinde zorla çalıştırılan kadınların ise burada kilit altında zorla tutuldukları ve gece vakitlerinde VİP diye adlandırılan araçlarla gece kulüplerine sevk edildikleri aktarıldı.

Şüpheli Sabri Çelebi'nin pek çok suç kaydı olduğu ve hakkında çıkan yakalama emirlerinden dolayı yurtdışına kaçtığının aktarıldığı iddianamede, örgütün yabancı uyruklu kadınlarını esaret altına alarak insan ticaretinin unsuru olan ‘zorla çalıştırma' yöntemini seçtikleri, yabancı uyruklu şahıslardan haksız kazanç sağladıkları ve bu haksız kazanca yönelik eylemlerini örgüt yapısı içerisinde yürüttüklerinin belirlendiği kaydedildi.

248 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İddianamede, şüpheliler Sabri Çelebi, Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi'nin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘insan ticareti yapma' ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede, 6 şüpheli hakkında ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', ‘insan ticareti yapma' ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme' suçlarından toplamda 102 yıldan 244 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, 1 şüphelinin ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.