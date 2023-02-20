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Pakistan’da otobüs kazası: 12 ölü, 54 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsünün çukura düşerek takla atması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı.

20.02.2023 - 10:48 |
Pakistan’da otobüs kazası: 12 ölü, 54 yaralı

Kaza, Pencap eyaletindeki Chakwal bölgesinde bulunan Kallar Kahar kasabası yakınlarında meydana geldi. Fren arızası sonucu karşı şeritteki üç araca çarparak kontrolden çıkan yolcu otobüsü, çukura düşerek takla attı. Kazada, 12 kişi yaşamını yitirirken, 54 kişi de yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere sevk edildi.

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