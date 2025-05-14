GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPakistan Başbakanı Şerif’ten desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
HaberlerGündem Haberleri Pakistan Başbakanı Şerif’ten desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Pakistan Başbakanı Şerif’ten desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

14.05.2025 - 01:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Pakistan Başbakanı Şerif’ten desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Pakistan’a verdiği desteğinden dolayı teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Pakistan’a verdiği güçlü desteğinden dolayı teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapıcı rolü ve Güney Asya'da barışı desteklemek için gösterdiği çabalar için minnettar olduğunu söyledi.

Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden ve güçlenen kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu aktaran Şerif, iki ülke halkları için parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışırken, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağın güçlenmeye devam etmesini umduğunu ifade etti.

    Güncel Haberler

    Pakistan Başbakanı Şerif’ten desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    #Gündem

    Pakistan Başbakanı Şerif’ten desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

    Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
    #Gündem

    Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yeni GAP anlayışı gelişecek
    #Gündem

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Yeni GAP anlayışı gelişecek