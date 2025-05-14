Pakistan Başbakanı Şerif’ten desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Pakistan’a verdiği güçlü desteğinden dolayı teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapıcı rolü ve Güney Asya'da barışı desteklemek için gösterdiği çabalar için minnettar olduğunu söyledi.

Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden ve güçlenen kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu aktaran Şerif, iki ülke halkları için parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışırken, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağın güçlenmeye devam etmesini umduğunu ifade etti.