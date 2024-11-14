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ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

14.11.2024 - 17:42 |
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, spor bilimleri için 2024 ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-25 Kasım'da yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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