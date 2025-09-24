GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.09.2025 - 11:36
Tokat’ta bir çiftçi, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığı izinle 24 metrekarelik alanda salep üretimine başladı.

Merkeze bağlı Çerçi Köyü’nde üretici Remzi Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden aldığı resmi izinle 24 metrekarelik alanda salep dikimine başladı. Doğadan kontrolsüz toplandığı için koruma altında bulunan ve izinsiz sökülmesi yasak olan salep bitkisi, teknik personelin gözetiminde toprakla buluşturuldu.

Özel izin aldı: Sadece 24 metrekareye ekebilecek

Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, alternatif ürün üretiminin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Kontrollü üretim sayesinde doğa korunurken üreticilerin de yeni gelir kaynaklarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

