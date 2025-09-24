Bir yarısı Denizli, diğer yarısı Afyon'da: Türkiye'nin en değerlilerinden

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.09.2025 - 11:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Türkiye’nin en büyük ve değerli tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat Parkı’nın havadan çekilen görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Afyonkarahisar Sandıklı ve Denizli Çivril sınırları içerisinde bulunan ve 15 bin 933 hektarlık dev bir alana sahip olan Akdağ Tabiat Parkı adeta bir doğa hazinesi olarak ön plana çıkıyor.

Parkı dron ile havadan görüntüleyen ve görüntülerini sosyal medyada yayınlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü’nün sosyal medyadaki paylaşımı büyük ilgi gördü.

Kurum görüntüleri "Bir milli park düşünün; dağlarıyla heybetli, kanyonlarıyla gizemli, ormanlarıyla nefes, kültürel değerleriyle köklü bir yer olan Akdağ Milli Parkı. Afyonkarahisar Sandıklı ve Denizli Çivril sınırlarında 15 bin 933 hektarlık dev bir doğa hazinesi. Kuş gözleminden kampçılığa, mağara gezilerinden bisiklet turlarına kadar doğayla iç içe unutulmaz hatıralar için ziyaretçilerini bekliyor" ifadeleri ile paylaştı.

