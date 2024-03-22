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Özel indirim izdihamı çeyiz evi açılışına engel oldu

Batman'da, bir çeyiz evinin, açılışa özel indirim duyurusu üzerine izdiham oluştu. İş yeri açılamazken, polis ekipleri de kalabalığın dağılması için anonsla uyarı yaptı.

22.03.2024 - 18:07 | | Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)
Özel indirim izdihamı çeyiz evi açılışına engel oldu

 

Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz evinin açılışında izdiham yaşandı. Mağaza, sosyal medya hesaplarından açılışa özel büyük indirimler yapacağını duyurunca, yüzlerce kişi açılışa katılmak için iş yerinin önünde toplandı. Kalabalık nedeniyle trafik kapanırken, gelen polis ekipleri de izdiham olmaması yönünde anonsla çağrı yaptı, kalabalıkta sağlık sorunu olanların sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. Kalabalık nedeniyle açılış ertelendi. (DHA)

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