'Oyun'lardaki sinsi tehlike! Her çocuk etkilenebilir

“Uyuşturucu satıcısı simülasyonu” ve “hırsızlık simülasyonu” adı altında çıkan oyunlar, yaş farketmeksizin çocuklar için tehlikeler oluşturuyor.,

ÜRKÜTEN BEĞENİ

Özellikle son günlerde çıkan pek çok oyun arasında ise çocukları suça teşvik edebilecek oyunlar yer alıyor. “Drug Dealer Simulator” (Uyuşturucu satıcısı simülasyonu) adlı oyun, çocuklar daha kolay erişebilsin diye midir bilinmez, bir oyun platformundan 32 TL’ye alınabiliyor.

Oyunculara ilk etapta nasıl uyuşturucu alıp-satabilecekleri öğretilirken, ardından uyuştucuyu nasıl yetiştirebilecekleri de gösteriliyor. Oyuna gelen 14 bin yorum ise gençler arasında ne kadarda ilgi çekici olduğunun bir kanıtı niteliğinde.

Oyun, kullanıcılar tarafından saatlerce oynanırken, oyunu yapan firma ikinci oyunun da yakında geleceğini duyurmuş ancak ne zaman çıkacağı konusunda bir tarih verilmemiş.

Diğer bir oyun ise Thief Simulator (Hırsız simülasyonu) adlı oyun. Oyunculara nasıl profesyonel bir hırsız olmaları gerektiği anlatan oyun “Her şeyi gerçek bir hırsız gibi yap” sloganıyla yine aynı platform üzerinden satışa sunuluyor.

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Yakın bir tarihte, kendilerinin İsviçre’de yaşadıklarını ve Türk oldularını iddia eden kişi veya kişiler tarafından piyasa sürülen “Torbacı oyunu” tanıtımında ise “Baron ol, İstanbul’a hükmet” ifadeleri yer alırken, oyun aynı platform aracılığıyla 105 TL’den satışa sunuluyor.

'HER ÇOCUK KÖTÜ ETKİLENEBİLİR'

İllegal oyunların çocukların üzerinde oluşturabilecek tehlikelerine karşı uzmanlar, Milliyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Küçük çocuklarda oyunların hayatlarını ve davranışlarını yönlendirdiğini söyleyen Çocuk Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, şunları kaydetti:

“Çocuklar bazı davranış kalıplarını alışkanlık haline getirebiliyorlar. Bu oyunların aslında ismine bile baktığınızda yasaklanmalı. Genelde çocukların büyüdükleri zaman hangi işi yapmak veya ne olmak istediklerine, yakın çevreleri ya da ekran üzerinden gördükleri şeyler etkili oluyor. Oyunlar üzerinden çocukları istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Bu oyunlara göz açtırmamak gerekir ve her çocuk bundan kötü etkilenebilir.”

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