Otomobille çarpışan otobüsün şoförü fenomen çıktı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gökçebey ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. B.Ç. yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yapması sonucu savrulup, Serenay Göç idaresindeki 59 KS 401 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DOĞUM GÜNÜNE 1 SAAT KALA KAZA OLMUŞ

Bu arada otobüs şoförü Serenay Göç’ün sosyal medya fenomeni olduğu ve 1 milyon takipçisi bulunduğu belirlendi. Göç'ün ayrıca doğum gününe 1 saat kala kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, saatte 100 kilometre hızla kavşağa girdiğini tespit ettikleri Göç'e, hız sınırını yüzde 50 üzerinde aştığı için 6 bin 439 lira ceza uyguladı. Otomobil sürücüsü B.Ç.'nin ise kavşakta hatalı manevra yaptığı tespit edildi ve adli işlem yapıldığı belirtildi.