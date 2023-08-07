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Otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan (46) ve eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceydan Çalışkan (16) ile araçtaki Ceyda Vatansever (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

07.08.2023 - 09:36 | | DHA
Otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Uluabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Orhan Çalışkan yönetimindeki 16 KPD 36 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki, sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin (42) içinde uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı TIR'a çarptı.

Otomobil, yol kenarında park halindeki TIRa çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Z.Ş. (17) ile R.Ç. (14) ise yaralandı. R.Ç.'nin, hayatını kaybeden Serpil-Orhan Çalışkan çiftinin oğlu olduğu öğrenildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken, 4 kişinin cansız bedenleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı: 4 ölü, 2 yaralı