GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Otomobil ile yakıt tanker çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı var

Otomobil ile yakıt tanker çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı var

Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

09.01.2025 - 19:01 | | İHA
Otomobil ile yakıt tanker çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı var

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÜNCEL HABERLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Yedek parçada yeni dönem! Sektör yeniden şekillenecek

Yedek parçada yeni dönem! Sektör yeniden şekillenecek

Mevsimler iç içe girdi! Yaz meyvesiydi, bir ilimizde kışın meyve verdi

Mevsimler iç içe girdi! Yaz meyvesiydi, bir ilimizde kışın meyve verdi