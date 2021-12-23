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GündemOtobüste skandal görüntü! İETT şoförü yolcuya bıçak çekti
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Otobüste skandal görüntü! İETT şoförü yolcuya bıçak çekti

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti. Başka bir yolcu tarafından cep telefonunu kamerasına kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepki çekti.

23.12.2021 - 19:31 | | DHA
Otobüste skandal görüntü! İETT şoförü yolcuya bıçak çekti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 34 JK 1228 plakalı İETT otobüsünün şoförü, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti. Yolcuların tepkisi üzerine yerine geçen şoför, aracını kullanarak uzaklaştı.

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