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Otobüslerde HES kodu kalktı mı? Bugünkü Bilim Kurulu Kararları!

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz.' diyerek alınan yeni kararları açıkladı. Peki, Otobüslerde HES kodu kalktı mı?

02.03.2022 - 19:30 |
Otobüslerde HES kodu kalktı mı? Bugünkü Bilim Kurulu Kararları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bundan sonra, artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil" diyerek HES kodu uygulamasının da kalktığını duyurdu. Otobüslerde HES kodu kalktı mı?

Otobüslerde HES kodu kalktı mı?

Bakan Koca "Bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum” dedi maddeler halinde yeni kararları açıkladı.

1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil

3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak

4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.

5) Okullarda pozitif çıkan öğrencileri izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek.

 



 

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