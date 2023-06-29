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Otobüs terminalinde valizinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı

İzmir’de Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yabancı uyruklu bir şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

29.06.2023 - 10:36 | | Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Otobüs terminalinde valizinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir şüphelide uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yabancı uyruklu U.A’nın valizinde yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan U.A, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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