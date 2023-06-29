Otobüs terminalinde valizinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı
İzmir’de Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yabancı uyruklu bir şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
29.06.2023 - 10:36 | | Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir şüphelide uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yabancı uyruklu U.A’nın valizinde yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan U.A, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.