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Oto tamircisini iş yerinde vurdu! Çorba içerken yakalandı

Oto tamircisi Serkan P.’yi (40) iş yerinde tabancayla bacağından vuran Mehmet Zoroğlan (45), çorba içerken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Zoroğlan ifadesinde Serkan P.’yi neden vurduğunu anlattı.

30.11.2023 - 10:38 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
Oto tamircisini iş yerinde vurdu! Çorba içerken yakalandı

Olay, 19 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Zoroğlan, husumetli olduğu oto tamircisi Serkan P.’nin iş yerine gitti.

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İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Zoroğlan belindeki tabancayı çıkarıp, Serkan P.’yi bacağından vurdu.

Oto tamircisini iş yerinde vurdu Çorba içerken yakalandı

Serkan P. sekerek iş yerine koşarken, şüpheli ise kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Serkan P., tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçış güzergahında yaptığı çalışmada şüphelinin kimliğini tespit etti. Kocavezir Mahallesi’ndeki bir restoranda olduğu saptanan Zoroğlan, çorba içerken yakalandı.

Oto tamircisini iş yerinde vurdu Çorba içerken yakalandı

Emniyete götürülen Zoroğlan ifadesinde, Serkan P.’nin kendisine küfretmesi üzerine tabancayla ateş ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zoroğlan, adliyeye sevk edildi. (DHA)

Oto tamircisini iş yerinde vurdu Çorba içerken yakalandı

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