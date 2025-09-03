Haberin Devamı

ÖSYM'ye giriş yapmaya çalışırken sorun yaşamanız oldukça yaygın bir durum ve bu sorunlar genellikle birkaç basit adımla çözülebilir. Bu tür durumlarda en önemli şey, sakin kalmak ve adımları doğru bir şekilde takip etmek. Karşılaştığınız hata mesajına veya yaşadığınız sorunun kaynağına odaklanarak, çözüm için doğru yolu bulabilirsiniz.

ÖSYM nedir?

ÖSYM, Türkiye'deki üniversitelere yerleştirme sınavları ve diğer kamu kurumlarının sınavlarını düzenleyen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'dir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere birçok önemli sınavın organizasyonunu ve değerlendirmesini yapar. ÖSYM, adayların eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için kritik bir köprü görevi görür.

ÖSYM giriş nasıl yapılır?

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak için T.C. Kimlik / YU Numarası ve şifreniz gereklidir. ÖSYM tarafından yapılan bir sınava daha önce başvuru yaptıysanız veya AİS'e kaydınız varsa, bu bilgilerle giriş yapabilirsiniz. Eğer T.C. vatandaşı değilseniz, ÖSYM tarafından size atanan YU Numarası ile sisteme erişim sağlayabilirsiniz. Giriş ekranındaki güvenlik kodunu doğru bir şekilde girmeniz de büyük önem taşır.

ÖSYM giriş yapamıyorum, çözümü nedir?

Giriş yaparken yaşadığınız sorunlar genellikle birkaç basit teknik problemden kaynaklanır. İşte sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri:

Yanlış bilgi girişi: En sık karşılaşılan sorun, T.C. Kimlik / YU Numarası veya şifrenin yanlış girilmesidir. Bilgilerinizi tekrar kontrol edin ve doğru yazdığınızdan emin olun. Klavye ayarlarınızın (örneğin Türkçe-İngilizce klavye) doğru olduğundan emin olun, özellikle şifrenizde büyük/küçük harf ayrımı varsa.

Şifre unutma: Şifrenizi unuttuysanız, giriş ekranındaki "Şifremi Unuttum" bağlantısını kullanarak yeni bir şifre alabilirsiniz. Bu işlem için genellikle e-posta adresinize veya cep telefonunuza bir doğrulama kodu gönderilir.

Güvenlik kodu hatası: Giriş ekranında yer alan güvenlik kodunu (CAPTCHA) yanlış girmiş olabilirsiniz. Koddaki harflerin ve rakamların büyük/küçük harf ayrımına dikkat ederek doğru bir şekilde yazdığınızdan emin olun. Eğer kod okunmuyorsa, yanındaki yenileme simgesine tıklayarak yeni bir kod alabilirsiniz.

Tarayıcı veya ağ sorunları: Kullandığınız internet tarayıcısının önbelleği veya çerezleri sorun yaratıyor olabilir. Tarayıcınızın geçmişini ve çerezlerini temizlemeyi deneyin veya farklı bir tarayıcı (örneğin, Chrome yerine Firefox) kullanarak tekrar giriş yapmayı deneyin. İnternet bağlantınızın stabil olduğundan emin olun.