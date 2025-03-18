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ÖSYM duyurdu! MSÜ sonuçları açıklandı

18.03.2025 - 10:59Güncellenme Tarihi:
ÖSYM duyurdu! MSÜ sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın sonuçları açıklandı.

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.

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