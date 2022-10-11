Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.

VALİ YILMAZ: TARAMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yaptığı açıklamada, "Merkez Üssü Osmaniye Düziçi İlçemizde meydana gelen 5.1 şiddetinde ki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yoktur. Taramalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.